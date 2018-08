Pelgrims trekken in Ulicoten samen op met en voor St. Bernardus

Met de bedevaart vanaf de Bernarduskerk in het centrum van Ulicoten naar de Bernarduskapel in het buitengebied, 1500 meter verder, wordt traditiegetrouw het octaaf begonnen. Acht dagen bidden voor de op 20 augustus 1153 overleden Bernard(us) van Clairvaux, met dit jaar als thema: ‘Wat Hij zegt, zal me troosten’.