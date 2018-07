Pech: net gekochte auto vat vlam in Breda

Stroomver­deel­kast­je omver gereden in Bavel, politie vreest brand door blootlig­gen­de kabels

14:04 BAVEL - In het buitengebied van Bavel, aan De Leeuwerik, is een stroomverdeelkastje omvergereden. De politie heeft meteen de brandweer ingeschakeld omdat er kabels blootlagen. Men is bang voor brandgevaar door middel van een vonkje in het droge gras.