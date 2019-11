Peaky Blinders ‘veroveren’ Breda

videoBREDA - Alsof de jaren twintig herleefden: tientallen Peaky Blinders maakten donderdagavond de binnenstad van Breda onveilig. En dat had allemaal te maken met de opening van een nieuwe zaak in de Houtmarktpassage: Urban Bozz Mancave Breda.

Eigenaar Marc van Beek verkoopt in zijn winkel stoere tassen in allerlei soorten en maten, maar ook pakken en schoenen helemaal in de stijl van Peaky Blinders, analoog aan de razendpopulaire Netflix-serie.

Op zijn site figureren mensen in die kleding, op de foto gezet door Van Beek zelf. De serie Peaky Blinders gaat over een bende uit Birmingham en hun activiteiten in die Engelse stad kort na de Eerste Wereldoorlog.

Als een echte gang uit vervlogen tijden trok de bijzondere parade donderdagavond door het Bredase centrum, met een als hoofdpersoon Tommy Shelby uitgedoste deelnemer voorop. “Een gang, maar het was wel de meest vriendelijke gang die ooit in Breda is geweest", grapt Van Beek.