PCP 6: ‘Waar je geboren bent maakt niet uit. We spelen nu in Nederland’

,,De basis voor dit team dat op enig moment als elftal uit twaalf nationaliteiten bestond, is gelegd door een paar Somalische jongens”, memoreert Cees Zwager. Hij is als vrijwilliger nauw betrokken bij verschillende vormen van buurtwerk. ,,Zij wilden graag een balletje trappen en bij PCP kon er op vrijdagavonden vrijblijvend gespeeld worden. In drie weken tijd stonden er zo'n twintig man op het oefenveld. De voorzitter van PCP zag dat en belde me later die week op", aldus Zwager.



,,Als we snel kunnen schakelen, kan het team volgende week al meedoen met de competitie, zei die." Een ander PCP-vriendenteam bleek zich op het laatste moment terug te moeten trekken.