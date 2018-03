Paul Verloop stopt na 47 jaar Spinola: 'Willem-Alexander zei: jou ken ik van die boot in Breda! Wij gaan wat drinken!'

Hij startte de kroeg 47 jaar geleden, met zakenpartner Ary Vroon. De twee gingen zelf altijd uit in 't Klapcot, dat andere roemruchte café - op een steenworp afstand. "Jan Wijn stond er toen nog in. Zoiets wilden wij ook voor elkaar krijgen", zegt Verloop nu, "maar dan in een trein, een vliegtuig of een boot. Het werd een boot, de Spinola."

Admiraal

"Het voelt als een soort roes. Ik rijd er ook nog wel automatisch naartoe, al hoef ik er helemaal niet meer te zijn." Verloop was met zijn Spinola vergroeid. "We wilden het eerst 'Turfschip' noemen, maar dat mocht niet vanwege het toenmalige congrescentrum. Dan maar 'Spinola', naar de Italiaanse admiraal in Spaanse dienst tijdens de Tachtigjarige Oorlog. We lagen natuurlijk naast de KMA, dus we trokken veel cadetten als publiek. Nog steeds het beste publiek dat je hebben kunt, vind ik. Altijd gedisciplineerd, nooit rottigheid, altijd geld. Alle generaals in Nederland kennen me, dat weet ik zeker. Ze kwamen als cadet allemaal in de Spinola. Nog steeds rijdt er wel eens eentje voorbij. Dan laat hij zijn chauffeur stoppen, komt binnen en roept 'hé Paultje!'. Geweldig toch?"

Willem-Alexander

Niet algemeen bekend is het verhaal over een andere 'hoge militair': "Willem-Alexander, toen nog prins, kwam hier een keer op een maandagavond. Hij was bevriend met een stel F16-piloten die op de KMA sliepen. Hij wilde na een tijdje naar buiten, glas bier in de hand. Een cadet in burger die voor mij aan de deur stond, hield hem echter tegen. 'Sorry, er mogen geen glazen naar buiten.' De kroonprins gehoorzaamde. Jaren later, in Bosnië, is de cadet officier en komt Willem-Alexander op inspectie. Staat 'ie stil voor die officier en zegt: 'jou ken ik! Van die boot in Breda! Wij gaan straks wat drinken!' Ik geloofde het verhaal eerst niet, maar het is me door hoog en laag bevestigd. Klopt echt!"