Paul Depla: ‘Zonder bereidheid om te veranderen verdwijnen dierbare tradities’

Dat zegt burgemeester Paul Depla in zijn nieuwjaarstoespraak. In normale tijden spreekt hij die uit in de Grote Kerk, tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van de gemeenteraad. Dit jaar moet Depla het voor de tweede keer op rij zonder publiek doen.

Roet in het eten

Niet geheel onverwacht staat zijn toespraak van begin tot einde in het teken van de coronacrisis. Depla pleit ervoor dat het debat in Breda gaat over de vraag ‘hoe we voortaan veilig ons leven kunnen leiden’. ,,Want als we ons leven meer en meer in het teken laten staan van wat we niet kunnen dankzij het virus, dan worden we murw. Dan gooit corona steeds weer roet in het eten’’, aldus de burgemeester.

Na bijna twee jaar crisis ziet Depla dat ‘samenleven niet langer vanzelfsprekend is’: ,,We zien ons eigen leed en ons eigen gemis, maar ook wat anderen anders zouden moeten doen. Dat helpt ons niet verder. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.’’

Verdwijnen

Quote Oude tradities en gewoontes verhouden zich slecht tot corona. Paul Depla, burgemeester Breda De oplossing om de samenleving weer enigszins op de rails te krijgen: bereidheid om te veranderen. ,,Simpelweg omdat dierbare zaken wel eens definitief kunnen verdwijnen als we dat niet doen’’, waarschuwt Depla.

Aanpassen betekent volgens hem ook ‘een veer laten’: ,,Oude tradities en gewoontes verhouden zich slecht tot corona. Hoe dierbaar ze ook zijn, ze kunnen ons in de weg zitten wanneer we het leven weer in eigen hand willen nemen. Dus zullen we offers moeten brengen en bereid zijn te veranderen.’’

Noodgedwongen afgeblazen

Depla leeft in het besef dat de urgentie hoog is. ,,Hoe lang blijven vrijwilligers nog actief in sportclubs, als er ieder jaar een streep door de competitie wordt gezet? Wat blijft er over van een mooi studentenleven, als ieder jaar de introductieweken noodgedwongen worden afgeblazen? Blijven de vrijwilligers van het Jazzfestival gemotiveerd, als het feest weer niet kan doorgaan? En hoe houden we horecapersoneel enthousiast, als de onzekerheid zo groot is? Het zijn enorme uitdagingen’’, aldus de burgemeester.

Om de Bredase samenleving aan te passen aan de voorlopig nog onvermijdelijke aanwezigheid van het coronavirus, wil Depla in gesprek met de bewoners ‘over het mogelijk maken van die dingen die we graag doen, op momenten dat het kan en met manieren die het toelaten’.

Na incasseren komt herstel

Dat zoiets veel energie vraagt van een samenleving die voor een groot deel murw is geslagen, spreekt voor zich. ,,Hoeveel tegenslagen kunnen we nog aan?’’ vraagt ook Depla zich af. Toch ziet hij wel degelijk de ‘lichtstraaltjes’ terugkeren: ,,Want na incasseren komt herstel.’’

Als voorzitter van de commissie Sociale Impact Corona van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) liet Depla eind vorig jaar ook al weten dat‘een lange termijn aanpak noodzakelijk is, omdat corona niet zo maar weg is’.