Paul Depla wil geen ‘wegkijk-burgemeester’ zijn

Karnemelks­traat in Breda is hotspot fietsendie­ven: wethouder in actie

15 maart BREDA - Gewapend met posters en folders trekt wethouder Greetje Bos (VVD) de Karnemelkstraat en Oude Vest in voor de aftrap van de campagne Fietsendieven Actief. Eén van de drukste verkeersassen in de binnenstad is mikpunt van het dievengilde. Sterker: het is een hotspot, zegt de wethouder die intussen mensen aanspreekt op het veiliger stallen van hun tweewieler.