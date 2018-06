De burgemeester van Breda staat te ‘trappelen’ om met het wietexperiment te beginnen. Graag in Breda, maar daar gaat het volgens Depla niet om. “We moeten ervoor zorgen dat er een goed experiment komt. Dat is belangrijker dan de vraag in welke stad dat plaatsvindt. Liever een goede proef in Delfzijl, dan een slechte in Breda.”

De commissie-Knottnerus gaat veel verder dan het kabinet in het regeerakkoord heeft afgesproken.

Depla: “Klopt. Het kabinet wil dat het experiment na vier jaar stopt. Maar dan krijg je een hele rare situatie. Eerst bied je coffeeshops een alternatief voor het criminele circuit. En dan zeg je na vier jaar: u moet weer terug naar de oude situatie. U bent weer aangewezen op illegale, criminele telers. Dan ben je echt terug bij af. Het rapport geeft duidelijk aan: kijk eerst of de resultaten goed zijn en neem dan pas de conclusie of je gaat afbouwen of niet.”

“De huidige praktijk is rampzalig. Want als je wel softdrugs mag verkopen, maar niet mag produceren, rollen we in feite de loper uit voor de georganiseerde criminaliteit. We hebben geen zicht op gezondheidseffecten en overal in de wijken zie je de overlast van illegale hennepkwekerijen en daarmee gepaarde criminaliteit.”

Is het verstandig om in veel meer gemeenten te experimenteren dan de zes tot tien die het kabinet voorstelt?

“Door meer steden toe te laten, kun je de productie van wiet over meerdere bedrijven spreiden. Dan ben je in staat om meer variëteit en spul van betere kwaliteit te leveren. Dat betekent dat er voor gebruikers geen enkele aanleiding meer zal zijn om zich op de illegale markt te begeven.”

Gaat het wietexperiment alle problemen oplossen?

“Nee. Dat niet. Het zal geen cijfer 10 krijgen. Maar je moet het ook niet vergelijken met de ideale wereld, maar met de huidige praktijk van een failliet, halfslachtig drugsbeleid. Als ik eerst een 4 voor een tentamen heb en daarna een 7, dan kun je zeggen: het is nog steeds geen 10. Zet er maar een streep door. Néé, het is drie punten meer dan ik in eerste instantie heb gehaald."

CDA en ChristenUnie in het kabinet hebben grote moeite met een wietexperiment.