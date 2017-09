Paul Depla over buurtarrest: 'Complimenten voor Tuinzigt'

Een groep wijkbewoners rekende woensdagavond met geweld de verdachte van een steekpartij in. De 25-jarige J.B. was pas toen pas een paar maanden terug in de buurt, na eerder veroordeeld te zijn geweest voor meerdere verkrachtingen.

Volledig scherm Burgemeester Paul Depla: 'Ik ben blij met het zelfcorrigerend vermogen van deze buurt.' © ANP De politie trof de verdachte bloedend bij een schutting, nadat bewoners hem na een achtervolging hardhandig hadden ingerekend. ,,Ik heb van de politie begrepen dat in deze situatie geen buitensporig geweld is gebruikt'', zegt Depla. ,,Ik ben blij met het zelfcorrigerend vermogen van deze buurt. Het is goed dat de bewoners de politie inschakelden. Veiligheid maken we samen. Complimenten voor de buurt.''

De burgemeester zegt begrip te hebben voor de emoties in de wijk. ,,Het gaat hier om een zwaar misdrijf. Dat maakt de buurt angstig. Iemand op deze manier aanhouden is niet alsof je de deur openhoudt. Maar iedere wijk doet het op zijn eigen manier. Voor eigen rechter spelen is niet goed, maar wegkijken ook niet.''

Terugkeer in de straat