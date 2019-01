Paul Depla nieuwe voorzitter Grote Clubactie

Tachtig procent van de opbrengst gaat de direct naar de clubkas van de verenigingen en twintig procent is bestemd voor prijzen en de organisatiekosten van de loterij. De Grote Clubactie heeft in 2018 bijna 9 miljoen euro opgehaald met en voor 5.300 deelnemende sport-, cultuur- en hobbyverenigingen. De deelnemende clubs behaalden in 2018 de hoogste gemiddelde opbrengst per club in het 46-jarige bestaan van de loterij.