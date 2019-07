Paul Depla na dodelijke steekpartij Breda: ‘Het maakt je boos en verdrietig tegelijk’

Schrik van hoeveelheid steekpartijen

Onrust

Er zijn grofweg drie verschillende sferen waarin steekincidenten gebeuren, meent Depla. En die vragen ook om verschillende manieren van aanpak: "Een steekpartij in het centrum tijdens een uitgaansavond is van een andere orde dan een verward persoon die iemand neersteekt, zoals enkele weken geleden op het station. En ook weer heel anders dan een steekincident in de relationele- of huiselijke sfeer. Die in het uitgaanscentrum hebben maatschappelijk de meeste gevolgen. Omdat je redeneert dat het iedereen kan overkomen, het zorgt voor gevoelens van onrust. Je wil dat mensen in Breda veilig kunnen uitgaan."

Depla geeft aan dat hij naar aanleiding van dit incident volgende week in gesprek gaat met de Bredase afdeling van Horeca Nederland en de politie. "Toch weer kijken of we onze maatregelen verder kunnen aanscherpen. Wat kunnen we aan de voorkant nog meer doen om tragedies als deze te voorkomen? Moeten we over op preventief fouileren? Het instellen van gebedsverboden voor verdachte personen? We kijken continu hoe we deze incidenten kunnen verminderen. Aan de andere kant moet ik, ter nuancering, aangeven dat het aantal incidenten de afgelopen jaren al is afgenomen. Dat maakt de impact niet minder groot als het onverhoopt toch gebeurt, maar we mogen constateren dat onze aanpak, zoals met de susteams, vruchten afwerpt. En ik zou graag willen zeggen dat we dit soort gevallen compleet kunnen uitbannen, maar dan verklaart iedereen me voor gek. Dat is nou eenmaal niet te doen. We doen wat we kunnen, in gezamenlijkheid. Rond het uitgaan met politie en horeca, bij verwarde personen met instellingen als de GGZ en bij geweld in de huiselijke sfeer met projecten als Veilig Thuis. Maar helemaal voorkomen, dat is helaas een utopie."