Patsercontrole Zundert: op 8 auto's beslag gelegd en duizenden euro's geïnd

7:00 BREDA - Hij is wat de vrouwtjes willen en wat mannen willen zijn. Hij is hip, hij is cool, stoer en layedback. Hij heeft 1.255 volgers op Instagram. En... hij is een pluche aap. Hij is: Rave Peter!. Aankomende donderdag is hij gastheer op zijn eigen feestje in club Spock in de Bredase Graanbeurs.