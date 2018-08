Patrick van Asch neemt De Fazanterie in Ulvenhout over

BREDA - Uitspanning De Fazanterie in Ulvenhout krijgt een nieuwe eigenaar. De Bredase horeca-ondernemer Patrick van Asch neemt het café-restaurant per 1 oktober over van René Selier, die na een veertigjarige carrière in de horeca besloten heeft naar Frankrijk te verhuizen.

Van Asch bouwt daarmee gestaag verder aan zijn horeca-portefeuille in Breda en omgeving, waarin zaken zitten als Suikerkist, Café Bruxelles, Café Peddels, Parc, The Burgerbar, Café Noir en Café de Vrachtwagen.

Selier nam vijftien jaar geleden met zijn toenmalige echtgenote 't Jagthuijs in Ulvenhout over. Twee jaar later kwam daar De Fazanterie bij. Toen ze enkele jaren geleden uit elkaar gingen, ging zijn ex-vrouw (Ria Geertsma) verder met 't Jagthuijs en Selier met De Fazanterie. Ondertussen vormde Selier ook samen met vastgoedondernemer Richard Schul de directie van restaurant Mirabelle in Breda.

Mirabelle

Mirabelle stopt binnenkort omdat de eigenaar de zaak heeft verkocht aan de Amsterdamse biefstukketen Loetje. "Dat viel samen met het moment dat ik aan het kijken was wat ik met De Fazanterie ging doen. In dertien jaar hebben we een mooie zaak opgebouwd. Maar nu breekt het moment aan dat er weer geïnvesteerd moet worden. En daar voelde ik zelf niet zoveel meer voor," aldus Selier (57).

Selier bereikte een akkoord met Van Asch en gaat nu zelf in Frankrijk wonen, waar hij al een aantal jaren een huis heeft. "Mogelijk ga ik iets kleinschaligs met horeca doen, maar dat hoeft niet per se. Ik ga me eerst rustig een half jaar oriënteren."

Vlaamse schuur