Patrick Kluivert regelt gesigneerd shirt van Messi voor Souf: ‘Én ze willen mij ontmoeten’

Ongenees­lijk zieke Souf kan zijn geluk niet op

27 februari #doessouf is twee jaar geleden opgericht om geld op te halen voor onderzoek naar een zeldzame en dodelijke ziekte waar Soufiane Elazizi aan lijdt. Door het fonds heeft Souf al een paar van zijn dromen verwezenlijkt, zoals parachutespringen. Nu blaast zijn werkgever Albert Heijn in Breda de actie nieuw leven in met als doel om mensen te helpen die ook wel een steuntje kunnen gebruiken. Soufs laatste droom is om iets terug te geven aan de samenleving, ook na zijn dood. Inmiddels heeft #doessouf veel bekendheid gekregen, mocht Souf aanschuiven bij het programma van Humberto en hebben sterren als Hakim Ziyech, Memphis Depay en Ali B ervoor gezorgd dat de teller ondertussen op €200.000,- staat. Hoe gaat het nu, drie weken later, met Souf?