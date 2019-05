Patricia Paay naar ziekenhuis na val van trap in haar huis in Wernhout: ‘Alles, maar dan ook alles doet zeer’

Het zit Patricia niet bepaald mee. Vrijdag werd ze nog succesvol geopereerd aan haar heup, maar bij thuiskomst voelde het toch nog niet helemaal goed. “Ik stond nog wel wat te wankelen op mijn benen en daardoor is het blijkbaar misgegaan. Ik stond boven aan de trap en raakte mijn evenwicht kwijt. Ik viel voorover en van de bovenste tree denderde ik naar beneden.” De diva wist meteen dat het foute boel was. “Ik was helemaal dizzy en het voelde niet goed. Er is gelijk een ambulance gebeld en ik ben naar het ziekenhuis in Breda gebracht.”