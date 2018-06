Patricia Paay loog over leeftijd echtgenoot, met wie ze in Zundert woont: 'Ik maakte hem wat ouder'

De Telegraaf beschikt over officiële documenten waarin de geboortedatum van Patricia's echtgenoot staat: 12 januari 1988. Dat betekent dat hij begin dit jaar pas zijn dertigste verjaardag vierde. "Ik dacht in 2016: ik maak hem gewoon iets ouder", biecht Patricia dinsdag op in De Telegraaf. "Dat klinkt wat beter."

Getrouwd

Patricia en Robbert trouwden in januari vorig jaar in Hoofddorp. Enkele maanden daarvoor was Patricia Paay te zien in een aflevering van het TLC-programma Say Yes to the Dress Benelux.