Pasgeboren baby’tje dood gevonden in vuilniszak op Parc Patersven in Wernhout

Bavel barst van de plannen voor de toekomst: ‘We willen laten zien wat mogelijk is’

9 mei BAVEL - Een verse pannenkoek of pizza kunnen eten bij een restaurantje aan het dorpsplein. Of neerstrijken op een bankje tijdens een wandeling langs de randen van het dorp. Het zijn wensen van bewoners in Bavel die zijn opgenomen in de Toekomstvisie Bavel 2030. ,,Mensen wonen hier graag. Dat fijne, dorpse gevoel willen we behouden en versterken.”