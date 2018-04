Pasgeboren baby in nood: traumahelikopter landt in woonwijk Dorst

China probeert dansshow in Rotterdam te blokkeren, show komt ook naar Breda

12:51 ROTTERDAM/BREDA - De Chinese ambassade heeft geprobeerd twee voorstellingen van het aan Falun Gong verbonden dansgenootschap Shen Yun in het Rotterdamse theater Nieuwe Luxor tegen te houden. Dat meldt dagblad Trouw vandaag. De voorstelling staat over een week met twee shows in Breda in het Chassé Theater.