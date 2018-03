Pas op voor de oelewappers

Bent u er al uit? Nog een kleine week en dan mogen we naar de stembus. Ik heb zelf even getwijfeld of ik wel zal gaan stemmen. Als journalist die over de Bredase politiek schrijft, wil ik zo onafhankelijk mogelijk blijven. Ik ben echter ook een hardloper, automobilist, horecabezoeker, vader, zoon, ozb-betaler én lid van de bieb. Kortom een burger.

Maar waar moet ik op stemmen? Alle dertien de partijen in Breda zijn heel erg voor de burger, dus dat schiet niet op bij het maken van een selectie. Hun programma's bieden slechts beperkte houvast, want die verzanden vaak in gemeenplaatsen. Ik ben althans nog geen partij tegen gekomen die slechtere zorg voor ouderen wil.

Dus dan hou ik me maar vast aan de algemene uitgangspunten van partijen. Bij de landelijke is dat wel iets duidelijker dan bij lokale. Of zoals ik laatst tegen Peter Bakker (GroenLinks) en Thierry Aartsen (VVD) zei: 'Bij jullie weet ik tenminste wie bij een boomkikkeroversteekplaats op de rem trapt en wie er juist gas geeft.'

Overigens heeft een aantal lokale partijen ook best een duidelijk profiel. Vind je dat je als dorpeling aan de achterste mem hangt, dan komt Breda '97 voor je op. En als je met de auto naar de stad wilt om te winkelen, is BOB 'helemaal top'.

Quote Maar tussen die 346 kandidaten zitten er ook meer dan genoeg die wel degelijk kundig zijn Paul Verlinden

Maar goed, dan heb je die partijkeuze gemaakt. Op wie stem je dan? In Breda kan op maar liefst 346 mensen worden gestemd. Zo bont als bij de Bredase Stadspartij - waar de lijst grotendeels gevuld blijkt met enerzijds goedgelovige naïevelingen en anderzijds opportunisten - is het gelukkig niet overal. Maar geloof me, ook elders staan er maar zat gelukszoekers, blablafiguren of gewoon oelewappers tussen. Sommigen van hen halen zelfs de gemeenteraad, althans dat was vier jaar geleden zo.