Pas geplaatste camera’s Bredase Houtmarkt werpen hun vruchten af

Vrouw schiet aangerande vrouw te hulp, maar wordt zelf mishandeld door man (37) in trein naar Breda

9 januari BREDA - Een vrouw is donderdagmorgen gewond geraakt bij een mishandeling door een 37-jarige man in de trein van Rotterdam naar Breda. Dit gebeurde nadat zij een vrouw te hulp schoot, die hij vlak daarvoor had aangerand. De politie meldt dat de 37-jarige is opgepakt op het station in Breda.