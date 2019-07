Partyboot verplaatst van Mark naar Belcrumhaven; burgemeester dreigt met flinke boete

BREDA - De oude partyboot die twee jaar lang lag aangemeerd aan de Markkade in Breda is daar dinsdag weggehaald. Eigenaar Salar Azimi heeft de boot zonder toestemming laten verplaatsen naar de Veilingkade in de Belcrumhaven enkele honderden meters verderop. Burgemeester Paul Depla is boos en stelt Azimi een stevige boete in het vooruitzicht.

De boot, die voorheen Le Formidable heette en nu naamloos is, lag sinds 2017 werkloos aan de Markkade. Azimi, een selfmade miljonair uit Zeeuws-Vlaanderen, had de boot gekocht met het idee er een vaste ligplaats voor te vinden. Toen dat niet lukte, bleef de boot aan de Markkade liggen en raakte steeds verder verloederd. Ook werd er ingebroken.

Dwangsom

Ondertussen wilde waterschap Brabantse Delta de boot daar weg hebben. Uiteindelijk werd Azimi gesommeerd dat vóór 31 juli te doen, anders volgde een dwangsom van 60.000 euro per week.

Azimi zei twee weken geleden tegen BN DeStem dat de boot mogelijk naar Maasmechelen zou gaan of dat tijdelijk ergens een ligplaats gezocht zou worden en dat de boot dan later terug zou komen naar Breda.

Op die nieuwe vaste plek – bij voorkeur de Belcrumhaven - zou het dan een horecaboot moeten worden. Er is in principe ook al een exploitant voor in de persoon van Bredanaar Pieter Verbrugge.

Belcrumhaven

Nu blijkt de boot Breda nooit verlaten te hebben en in de Belcrumhaven te liggen ter hoogte van skatehal Pier 15. “De boot moest weg, dus er is een andere plek gevonden”, aldus Verbrugge. De boot kan overigens niet meer op eigen kracht varen en is dinsdag naar de nieuwe locatie gesleept.

De afgelopen maanden heeft Verbrugge meerdere keren bij de gemeente gevraagd of hij kon komen praten om op een vaste plek iets ‘positiefs met het schip’ te kunnen gaan doen. De gemeente hield dat steeds af vanwege de handhavingsprocedure vanuit Brabantse Delta.

Blind Walls

Waar de Mark onder het gezag van het waterschap valt, is de gemeente de baas over de Belcrumhaven. “Dit is een ideale plek,” aldus Verbrugge. “Wij willen ook graag aansluiten bij andere initiatieven hier in het sociaal-culturele veld zoals Pier 15 en Belcrum Beach. En misschien kan de Blind Walls Gallery iets betekenen in het beschilderen van de boot.”

Inmiddels is Verbrugge al met vrienden begonnen met schoonmaken van het circa 75 meter lange schip, dat meerdere ruimtes heeft om borrels en andere horeca- en culturele activiteiten te houden.

Volledig scherm Eén van de ruimtes van de partyboot die al schoongemaakt zijn. Ook de kapotte ramen worden een dezer dagen vervangen. © Paul Verlinden

Of de pogingen van Verbrugge en Azimi op de nieuwe plek kansrijk zijn, is de vraag. Burgemeester Paul Depla laat via een woordvoerster weten ontstemd te zijn over de actie. “Azimi doet zoveel dingen die niet mogen, dat we gaan handhaven en boetes gaan opleggen”, zegt de woordvoerster.

Zo had Azimi van te voren bij het waterschap moeten melden wanneer de boot weg zou worden gehaald aan de Markkade en is er een vergunning nodig om te mogen liggen aan de Veilingkade. “Die vergunning is er niet en is ook niet aangevraagd,” aldus de woordvoerster.