Partyboot slaat los van Markkade in Breda: kanaal versperd

Eis celstraf na klap met bierglas die slachtof­fer blind maakte in Venise Bar Breda

17:00 BREDA - Een Bredanaar die in de Venise Bar in Breda met een glas in het gezicht is geslagen, is dat oog verloren. Tegen de man die daarvoor verantwoordelijk zou zijn, is donderdag bij de rechtbank in Breda veertien maanden cel geëist, waarvan zes voorwaardelijk