Partijloze burgemeester: ‘Daar zouden er meer van moeten zijn’

video Thony leeft als een moderne nomade: huis­je-boom­pje-beest­je interes­seert me niets

11:23 GOES - Een auto, wat kleding en persoonlijke spullen. Dat is alles wat Thony Kraamer (23) uit Goes nog heeft. Slapen doet hij in huizen waarin hij oppast en geld verdient hij met ontspanningsmassages, theeproeverijen en als medewerker van de spirituele hulplijn. Leven als een moderne nomade bevalt hem uitstekend.