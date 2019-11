Partij voor de Dieren: ‘Blijft er nog één weg met bomen over in Brabant?’

Helemaal niet onveilig

In een brief aan Gedeputeerde Staten steekt de politicus uit Rijsbergen zijn verbazing over het besluit om zo’n vierhonderd bomen te laten kappen niet onder stoelen of banken. Des te meer, omdat het provinciebestuur zelf een goed argument heeft gegeven om de bomen niet te kappen: de weg is objectief niet als onveilig te betitelen. In 2017 heeft ‘Den Bosch’ zelf laten weten dat het aantal ongelukken op de N638 lager is dan op vergelijkbare provinciale wegen.