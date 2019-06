Parkstraat krijgt nieuwe bomen en kwart minder parkeerplekken

BREDA - Door de herinrichting van de Parkstraat in Breda, waar alle bomen worden vervangen, verdwijnt daar een kwart van de parkeerplaatsen. Ondernemers in de Parkstraat en de aansluitende Wilhelminastraat zijn niet te spreken over de maatregel.

“Op drukkere dagen moeten mensen nu al drie keer een rondje rijden in de hoop een plekje te vinden,” aldus een woordvoerster van juwelierswinkel Pertijs in de Parkstraat.

Het gaat om een afname met achttien parkeerplaatsen. Volgens de gemeente blijkt uit meerdere tellingen dat er dan voldoende parkeerplaatsen over blijven. Coen Bastiaansen, voorzitter van de ondernemingsvereniging in de Wilhelminastraat bestrijdt dat. “De gemeente baseert zich op gemiddelden, maar je moet op drukke tijden ook voldoende aanbod hebben.”

Baronielaan

Volgens Bastiaansen wordt in de Parkstraat veel geparkeerd door mensen die op de Ginnekenweg en Wilhelminastraat bij winkels en horecazaken moeten zijn. “We hebben in de buurt al flink wat parkeerplekken moeten inleveren,” zegt hij, doelend op de Baronielaan, waar de herinrichting voor twintig plekken minder heeft gezorgd. Ook op het Heilig Hartplein - dat met de Wilhelminastraat is verbonden - zijn zeven parkeerplekken verdwenen door de bouw van het Heilig Harthof.

Nieuwe bomen

De reden dat de Parkstraat minder parkeerplekken krijgt, is dat de straat nieuwe bomen krijgt en die hebben de ruimte nodig, aldus de gemeente. Alle twintig kastanjebomen in de Parkstraat worden eind dit jaar gekapt omdat ze ziek zijn. In plaats daarvan komen achttien nieuwe tulpenbomen in de straat. Dat zijn bomen die uiteindelijk meer dan dertig meter hoog kunnen worden.

“Maar dat zijn voorlopig nog kleine bomen. Daar hoef je niet gelijk zoveel parkeerplaatsen voor de schrappen,” aldus Bastiaansen, die de kwestie vrijdag zal aankaarten in een onderhoud met wethouder Greetje Bos (VVD).

Klinkers

Behalve dat de Parkstraat nieuwe bomen krijgt (die worden in het voorjaar geplant), worden ook de trottoirs vernieuwd en wordt het asfalt van het wegdek vervangen door klinkers. De Parkstraat gaat daardoor qua uitstraling meer aansluiten op de nieuwe inrichting van de Wilhelminastraat en de Baronielaan. Verder wordt de waterafvoer in de straat aangepast, zodat bij hevige regenval het regenwater direct in de bodem verdwijnt.