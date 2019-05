Parkeren in Breda. Wie kan het nog uitleggen?

video Voortvluch­ti­ge bestuurder ernstig ongeval Breda aangehou­den: 27-jarige Bredanaar meldt zich bij politie

8 mei BREDA - De voortvluchtige automobilist die vorige week in Breda doorreed na het ernstige ongeluk waarbij een bejaarde vrouw zwaar gewond raakte, heeft zich woensdagavond gemeld bij de politie. Het gaat om een 27-jarige man uit Breda. Hij is aangehouden en zal later op de avond worden verhoord.