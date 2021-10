Parkeervete met laadpalen Breda: ‘Ik heb gebeld met Moeder Natuur, mijn volgende auto is elektrisch’

Levensge­vaar­lij­ke kunst, maar u bent welkom!

16 oktober BREDA - ‘Gelieve niet aan te raken’, het staat altijd wel bij de kunstwerken die we als liefhebber kunnen bewonderen. Dat geldt zeker voor het werk ‘De Mensenval’ van Anouk van Weerlee. Het is komende week te bewonderen in Eindhoven, op de Dutch Design Week.