Parkeersoap Zandberg ten einde: ‘Geen betaald parkeren in Sportpark? Daar kan het er ook van komen’

Woningbouw wringt niet in Prinsen­beek: ‘Iedereen kan steentje bijdragen, samen houd je dorp leefbaar’

9:00 Ons kent ons, het gevoel van saamhorigheid en gemeenschapszin. Dat hoort bij een dorp. Maar wat als zo’n dorp maar blijft groeien. Dat de ene wijk nog niet klaar is of er wordt al gesproken over nieuwe, grootse bouwplannen, zoals in Prinsenbeek. ,,Bouwen is prima, zolang er ook aandacht is voor de leefbaarheid .”