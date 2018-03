Parkeerplaatsen Mastbos dicht: eigenaar wil dat terrein meer geld oplevert

BREDA - 'Rampzalig!' Zeggen belanghebbenden over de plotse afsluiting van een door velen veelvuldig gebruikte parkeerplaats in het Bredase Mastbos. De terreineigenaar is al even helder: ,,Alles en iedereen maakt er gebruik van, maar er wordt te weinig voor betaald."

Het parkeerterrein ligt tussen de Galderseweg, Reeptiend, Visio en restaurant De Kogelvanger. Maar ook de gasten van het verderop gelegen restaurant De Zeven Heuveltjes en sporters van de hockey- (Zwart Wit) en tennisvereniging aan de Reeptiend parkeren er.

Kogelvanger

De huur voor het terrein werd de afgelopen 29 jaar betaald door Astrid de Jonge, eigenaar van De Kogelvanger. In de huurovereenkomst was oorspronkelijk sprake van een paardenwei, maar inmiddels staan er met name in het weekend honderden voertuigen van gasten, sporters, wandelaars en andere recreanten.

De Jonge kreeg een half jaar geleden echter bericht van verhuurder Bart-Jan Schiefelbusch. Hoe zeer de hockeyclub hem ook aan het hart gaat, hij vond dat hij aanmerkelijk te weinig ving voor de verhuur van het door Jan en alleman gebruikte parkeerterrein. ,,Niet marktconform", zegt hij over de huurprijs.

Privé-eigendom

Hoewel De Jonge naar eigen zeggen bleef betalen, stortte Schiefelbusch de huurpenningen terug met, in samenvatting, de mededeling: 'Als ik er niet meer voor krijg, dan sluit ik het terrein af.' Er staan nu borden met opschrift 'Parkeerterrein afgesloten wegens privé-eigendom' en maandag zijn betonblokken geplaatst.

Schiefelbusch zegt dat hij twee jaar heeft geprobeerd alle partijen tot rede te brengen. ,,Ik heb met iedereen gesproken en ook een redelijk alternatief geboden." Een alternatief is de verplaatsing van restaurant De Zeven Heuveltjes naar het nu gesloten parkeerterrein zodat de vrijkomende ruimte bebouwd kan worden.

Niet akkoord

Maar daar wil de gemeente Breda niet aan meewerken. Een gemeentewoordvoerder: ,,De eigenaar heeft geopperd dat hij wil gaan bouwen. Wij hebben aangegeven dat we daar niet mee akkoord gaan. Het is nú al te druk in dat gebied."

Op haar beurt heeft de gemeente Schiefelbusch aangeboden het parkeerterrein te kopen. De gemeentewoordvoerder: ,,De eigenaar heeft nadrukkelijk aangegeven dat dit niet zijn voorkeur heeft." Schiefelbusch: ,,Ze boden me verre van een marktconform bedrag."

Verjaring

Schiefelbusch is op tijd. Want van verjaring is nog net geen sprake. Daarvan zou pas sprake zijn als het terrein langer dan 30 jaar als parkeerterrein in gebruik was geweest.

De kwestie kent op dit moment alleen maar verliezers. De omwonenden, die toch al zo veel hinder van alle activiteiten (horeca en recreatie) ondervinden, de sportverenigingen, de restauranthouders, maar ook Schiefelbusch, die nu een leeg terrein heeft waarvoor hij ook geen huur ontvangt.

Ramp

Woordvoerder André Barendrecht van Zwart-Wit en exploitant Peter van Eck (Kogelvanger) spreken van een ramp. Van Eck kan niet precies inschatten hoe groot de financiële schade zal zijn, maar zijn gasten laten nu al blijken niet blij te zijn dat ze hun auto niet meer naast de zaak kunnen parkeren.

Zwart-Wit, dat zich opmaakt voor de start van het hockeyseizoen, verwacht grote problemen. De eigen spelers kunnen nog wel met de fiets komen, maar gasten komen met de auto. Langs de Galderseweg parkeren mag én kan niet, sinds de gemeente in allerijl paaltjes langs de weg heeft geslagen. Breda ziet de wildparkeerbui hangen. Barendrecht: ,,En dan begint straks ook nog het tennisseizoen. Er ontstaat vanaf dit weekend ongetwijfeld iets wat op een chaos lijkt."

Tegenmaatregelen

De club beraadt zich op 'tegenmaatregelen', maar over de strategie wil Barendrecht niets kwijt: ,,Meneer Schiefelbush zit op goud. Dat denkt ie althans. Hij speelt het hard. Dus is het niet verstandig hier in de media op vooruit te lopen."