Parkeerkosten voor Bredase mindervaliden hoger dan vorig jaar, Eindhovense mindervalide duurste uit

BREDA - Bredase mindervaliden betalen 277 euro per jaar voor het parkeren van hun voertuig. In vergelijking met vorig jaar zijn die kosten met ongeveer 40 euro gestegen. Dat blijkt uit een onderzoek van kortingscode.nl, die de totale parkeerkosten van 25 gemeenten met elkaar vergeleek.

Gemeenten rekenen uiteenlopende bedragen voor de aanvraag en realisatie van een persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats (GPP), een medische keuring en andere kosten voor de GPK (gehandicaptenparkeerkaart). Bredase mindervaliden betalen 28,50 euro voor de GPK, zijn 98,50 euro kwijt voor een medische keuring en tikken 150 euro af voor een GPP. Dat komt per jaar neer op een totaalbedrag van 277 euro. In 2017 was dat 234,60 euro.

Opvallend is dat de gemeente Breda in 2017 voor de GPK 84,60 euro rekende. Die kosten zijn dit jaar dus verlaagd, terwijl de Bredase mindervalide voor de medische keuring aanzienlijk meer betaalt. De keuring kostte in 2017 nul euro, anno 2018 is dat bedrag bepaald op 98,50 euro. De kosten voor een GPP, 150 euro, zijn hetzelfde gebleven.

De gemeente Eindhoven eindigt fier aan kop in dit onderzoek. Mindervalieden inwoners betalen in de lichtstad in totaal 651 euro per jaar om hun voertuig te parkeren. De Eindhovense achtervolgers zijn Maastricht (635 euro) en Haarlemmermeer (612 euro). In Tilburg betaalt een mindervalide in totaal 603,77 euro, terwijl de gemeente Den Bosch in totaal 241,50 euro euro in rekening brengt.