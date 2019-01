Parkeergedoe Belcrum: ‘Ik hoop dat mijn zaak het einde van het jaar haalt’

Parkeernorm

Wethouder Greetje Bos (VVD): ,,Er is ons veel aan gelegen het parkeren in Belcrum in goede banen te leiden. Een veilige, leefbare en bereikbare Belcrum maken we met elkaar. Ik vertrouw er dan ook op dat de ondernemers waaronder Jumbo en het gerechtsgebouw hier als goede buren het gesprek over voeren en er samen uitkomen. En als het nodig is dat wij als gemeente een faciliterende rol spelen.” Intussen is in Belcrum gereguleerd parkeren ingevoerd, aan de Belcrumweg is het vanaf maart ook betaald parkeren. Kuijstermans wijst nog op een akkefietje, afgelopen vrijdag, waarbij Jumbo-personeel bedreigd zou zijn. ,,Omdat ze foutparkeerders van de rechtbank geen uitrijmunt wilden geven.” De Jumbo laat weten niet te reageren op eventuele bedreiging van personeel.