Parkeerdruk Belcrum in Breda wordt kleiner. Maar niet overal

BREDA - Sinds de invoering van een vergunningensysteem is er een ‘duidelijke afname’ te zien van de parkeerdruk in de Belcrum. Met name de overlast van ‘vreemdparkeerders’ is in de Bredase wijk een stuk kleiner geworden.

Daar staat tegenover dat het tegenwoordig zo vol staat bij de watertoren aan de Speelhuislaan, dat de bedrijven in dat deel van de wijk hebben gevraagd om daar óók parkeervergunningen in te voeren. Dat staat in een brief die wethouder Greetje Bos (Parkeren, VVD) aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

Zorgwekkend

Parkeren is al langer een heet hangijzer in de Belcrum. In 2016 was de situatie volgens de gemeente zelfs ‘zorgwekkend’. In dat jaar werd in een deel van de wijk dan ook een vergunningensysteem ingevoerd. Dat leidde al snel tot een ‘waterbedeffect’. Het probleem verschoof gewoon een eindje op, naar de straten waar nog geen nieuw parkeerregime was ingevoerd.

Sinds maart van dit jaar is er daarom ook in het noordelijk deel van de Belcrum het zogeheten ‘gereguleerd parkeren’ ingevoerd. Daarmee is zo goed als heel de wijk afgedekt. Met succes, zo blijkt uit de cijfers van wethouder Bos. Uit het laatste onderzoek blijkt dat met name het aantal ‘vreemdparkeerders’, bijvoorbeeld bezoekers van het Gerechtsgebouw en dus geen-buurtbewoners, in twee jaar tijd ‘duidelijk’ is afgenomen.

Waterbedeffect

Toch lijkt juist het bezoek van de rechtbank de oorzaak van een nieuw ‘waterbedeffect’. Volgens Bos is de parkeerdruk ten westen van de Belcrumweg toegenomen. Dat is bij de Belcrumhaven en de watertoren. Het is daar erg druk geworden, constateert de wethouder, zowel overdag als ’s avonds. Bedrijven in dit deel van de wijk hebben gevraagd of ze ook onder het parkeerregime mogen vallen. Bos maakt daar werk van.

In het nieuwe parkeersysteem zit een bezoekersregeling die goed is voor veertig uur. Volgens de wethouder is dat te weinig voor ongeveer vijftig huishoudens. Ze hebben laten weten dat hun oppas er door in de problemen komt en willen daarom dat de bezoekersregeling wordt uitgebreid. Ook in dit geval laat Bos weten dat een ‘passend voorstel wordt uitgewerkt’.

