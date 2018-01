'Parc Patersven zeker géén vakantiepark'

De Raad van State vindt dat Zundert moet kijken naar de praktijk. In 420 huisjes op Parc Patersven wordt permanent gewoond, meestal door arbeidsmigranten. Deze uitspraak van de Raad van State valt uit in het voordeel van buurman André Kools, die al jaren strijdt tegen permanente bewoning. Maar de vraag is of Kools er iets aan heeft. Eerder is door de hoogste rechter al uitgemaakt dat op Parc Patersven permanent gewoond mag worden. Dat wordt niet meer teruggedraaid.