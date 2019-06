Paragames 2019: sportief feest in Breda met 1.000 internationale gasten

BREDA - Ook de achtste editie van de Paragames Breda gaat de boeken in als een sportief feestje. De stad ontving zo'n 1.000 (internationale)gasten - sporters én hun begeleiders - die zich sportief met elkaar maten in een van de vijftien aangeboden sportdisciplines.

Ingrid van de Port blikt zondagmiddag al terug op een zeer geslaagd weekend. ,,Het is altijd best weer een uitdaging om de 6 `a 7 honderd sporters en hun vaste begeleiders te ontvangen." Op zaterdag, toen het zo warm was, bleek het binnen bij de Bress-sporthal en de andere evenementlocaties redelijk goed uit te houden dankzij de airco. Voor alle andere zaken is Van de Port erg blij met de inzet van de grote groep vrijwilligers die dit tweejaarlijkse evenement mogelijk maken. ,,Wat daarbij redelijk opvallend is", zegt ze, ,,is dat we bijzonder veel jonge vrijwilligers hebben. Jongeren onder de dertig die zich met veel plezier inzetten."

Mentaal voorbereiden

Femke Loonen (22) uit Dongen is zo'n vrijwilliger van onder de dertig. Ze geeft aan dat het wat haar betreft 'vooral heel gezellig is', om deel te nemen. ,,De dagen zelf waren heel leuk en ook het feest zaterdagavond was heel gezellig."

Achter haar zitten Max Lambregts en Dennis van den Boomen uit Reusel zich mentaal voor te bereiden op de aankomende Powerhockeyfinale tegen de Zwitsers. Powerhockey is hockey dat met gemotirseerde rolstoelen dat qua spelbeeld meer doet denken aan ijshockey dan aan veldhockey. In de eerste wedstrijd waren de Zwitsers nog met 9-11 te sterk. ,,Terwijl we ze eigenlijk da baas hadden kunnen zijn", meent Dennis. Ze bevestigen dat de tempraturen zaterdag binnen prima uit te houden waren. Volgens een van de twee aanwezige spelersvrouwen viel dit tegen. Maar zij was dan ook in de volle zon gaan shoppen.

Zo bezien is de organisatie na afloop dik tevreden, lijken de vrijwilligers zich zeer goed geamuseerd te hebben en als we later zien dat de heren Powerhockeyers in de finale met 9-6 de winst pakken, dan lijkt het sportfeest compleet te noemen.