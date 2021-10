Parade door het centrum van Poolse Erecompagnie tijdens Bevrijdingsweekend Breda

Pantserdivisie

Verlangen

Om 16.00 uur wordt in het Chassé Theater het concert Heimwee naar Polen gegeven. In het concert wordt er een vergelijking gemaakt met de levensloop van de Poolse componist Chopin, die als jonge twintiger als banneling in Parijs is terechtgekomen en nooit meer naar Polen terug kon keren. Zijn lichaam ligt in Parijs en zijn hart in een pilaar in de Heilige Kruiskerk in Warschau. In de muziek van Chopin klinkt het verlangen, machteloosheid, verdriet, bezorgdheid terug die Poolse veteranen herkenden.