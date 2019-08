Papieren schoolagenda overbodig? ‘Alles kan toch digitaal’

Bruisend Ginneken Breda: veel in weinig tijd

18 augustus BREDA - De organisatie van de 51e editie van de braderie in het Ginneken kan tevreden achterover leunen. Hoewel de voorbereiding in een paar luttele weken moest rondkomen, is er toch een volwaardig evenement uitgerold. Bruisend Ginneken, zoals de braderie officieel heet, werd druk bezocht en de meeste ondernemers zijn tevreden. "En dat is toch knap, gezien het feit dat we het in een paar weken uit de grond hebben gestampt", zegt Johan de Vos. "We stonden onder een enorme tijdsdruk." De eigenaar van café Boerke Verschuren op de Ginnekenmarkt zit sinds kort in het bestuur van Bruisend Ginneken.