'Papa’ Theo van Tiuri onderscheiden met provinciale Hertog Jan

BREDA - Bij zijn afscheid van Theaterwerkplaats Tiuri is artistiek en zakelijk leider Theo Frentrop donderdagavond onderscheiden met een Hertog Jan. Met die prijs eert de provincie mensen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de Brabantse samenleving.

Frentrop stond zo'n 17 jaar geleden in Breda aan de wieg van Tiuri, de theaterwerkplaats voor mensen met een beperking. Sinds enkele jaren heeft Tiuri niet alleen in Breda, maar ook in Roosendaal een vestiging.

Talenten

In haar videoboodschap bij de uitreiking, benadrukte commissaris van de Koning Ina Adema, het belang van Tiuri. In de theaterwerkplaats is volop gelegenheid om de eigen talenten te ontplooien Tiuri levert daarmee al jaren een belangrijke bijdrage aan de integratie en emancipatie van mensen met een beperking.

Volledig scherm Theo Frentrop © Llinkedin Tiuri combineert onderwijs, zorg en cultuur en heeft in het Brabantse bovendien een belangrijke verbindende rol in de culturele sector en in het onderwijs. In binnen- en buitenland oogst de werkwijze van Tiuri hoge ogen.

'Papa’ Theo

Frentrop, die inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd is gepasseerd, heeft zich vanaf de oprichting dag in dag uit met hart en ziel ingezet voor ‘zijn’ Tiuri. Toen hij enkele maanden geleden problemen kreeg met zijn gezondheid, zette dat hem aan het denken. In juli besliste 'papa’ Theo afscheid te nemen van de theaterwerkplaats.

De Hertog Jan bestaat naar ontwerp van Willy van de Putt uit een beeldje van de hertog op een paard.