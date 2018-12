‘Paoter Sjaggerijn’ overleden

Theo Borghouts vormde samen met Theo Melis (Paoter Terrepetijn) het Kielegats Taole Instetuut. Zij gaven op 14 februari 1982 in Het Voske op de Grote Markt hun eerste openbare les met de officiële Kurzus Bredaos. Via het voormalige Turfschip kwamen ze met hun lessen in de Grote Kerk terecht.

Vier weken geleden nog stonden zij in de Grote Kerk om hun bekende Bredoase taalles te geven. Eigenlijk waren ze sinds 2006 met emeritaat, maar die zondagmiddag gaven ze nog één keer les, ten bate van de restauratie van de Grote Kerk. ,,Dit wordt echt de allerlaatste keer. We naderen de leeftijd van 80 en mogen niet meer van onze huishoudster”, zeiden de paoters Terrepetijn (Theo Melis) en Sjaggerijn (Theo Borghouts) toen tegen onze verslaggever.

Dat die woorden voor Borghouts zo letterlijk moesten worden genomen, is bij carnavalminnend Breda hard aangekomen. In een bericht op haar site vermeldt de BCV dat Borghouts een enome bijdrage heeft geleverd aan het Bredase carnaval. Ook buiten het carnaval was Borghouts actief als voorzitter van de BFC, was actief rond Sinterklaas en zette zich meermalen in voor de Grote Kerk. ,,Zonder de Grote Kerk is Breda een dorp. Er moet goed voor dit beeldbepalende icoon gezorgd worden, daar zetten wij ons graag voor in”, vertelde Borghouts.