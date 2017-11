Pannen van spoorrails, van fietsen en wellicht van gevangenisdeuren

HARTJE BREDABREDA - Als we allemaal tegenwoordig zo prat gaan op lokale producten, waarom geldt dat dan niet voor non-food? Tot voor kort werden onze pannen vooral in China geproduceerd. Mark Suurbier zette twee jaar geleden Combakk op: gietijzeren pannen van gerecycled materiaal, 100% van Nederlandse makelij.

In winkelgebied ’t Sas is de showroom gevestigd. Een gekke plek misschien, zo verborgen en uit het zicht. ,,Maar het is voornamelijk voor de zakelijke markt. Hier laten we onze producten aan klanten zien”, legt Suurbier uit. Zondagmiddag nodigde hij hen uit voor het allereerste popuprestaurant. Sterrenkok Sidney Schutte -chef van het jaar bij Gault&Millau-awards, de nummer 6 in de Lekker500 en werkzaam bij Librije’s Zusje in Amsterdam- verzorgde de maaltijd voor dertig genodigden.

'Waarom niet zelf een pan ontwikkelen?'

,,Voorheen werkte ik bij Princess. Ik was er exportmanager en verkocht onze producten in 22 landen. Toen kwam ik op dit idee: waarom niet zelf een pan ontwikkelen?”, vertelt Suurbier, die een exemplaar toont die gemaakt is van spoorrails. Het Discovery Channel-programma Made by Destruction heeft er onlangs zelfs een documentaire over gemaakt, die het volgend jaar uitgezonden zal worden. Hierin wordt verteld hoe fietsen getransformeerd worden tot deze gietijzeren pannen.

,,Wist jij dat de Dutch Oven een begrip is in de wereld, behalve in West-Europa?” Een Nederlandse uitvinding uit de 17e eeuw. Een gietijzeren pan die we klaarblijkelijk nauwelijks als ons erfgoed eren; Suurbier heeft er een 2.0 versie van gemaakt.

Workshops

Voor chefkok Schutte is dit geen regelmatig klusje. ,,Ik hou mijn weekends graag vrij en doe dit soort dingen echt haast nooit in Nederland. Meestal geef ik wel workshops in het buitenland, zoals onlangs in Mexico en Portugal. Dat is dan promotie voor het hotel. Maar Mark ken ik goed en ik geloof in zijn product. Sterker, ik maak er altijd gebruik van, dus daar maak ik graag een uitzondering op.”

Combekk zit hier nu sinds oktober en is voornemens vaker workshops te geven en zaterdags zijn er demo’s. ,,Trouwens, ik heb een bod gedaan op de gevangenisdeuren van De Koepel in Breda. Daar wil ik ook pannen van maken: een echte prison edition!”, besluit Suurbier.