Pand Wilhelminastraat Breda kan als verloren worden beschouwd, naar oorzaak brand blijft het waarschijnlijk voor altijd gissen

It giet banaon in het Wapen van Zundert

BANAONBLUSSERLAND - It giet banaon, riepen de Banaonblussers vorige week luid op hun Facebookpagina. Dat bleek. Was er zaterdagmiddag al een groots klein Banoanblussersbal in Het Wapen van Zundert, 's avonds werd dat nog eens dunnetjes, of eigenlijk beter vet, voortgezet tijdens het groot Banoanblussersbal. Met optredens van Dubbel S zonder T en Kèrel en Boot ging nog net niet letterlijk, maar wel figuurlijk het dak er af in het Wapen van Zundert.

27 februari