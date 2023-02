Pand van uitgebrande Spaanse sociëteit F.E.B.O. is binnenkort weer bewoonbaar

BREDA - De laatste rotte kies van de Molenstraat wordt binnenkort getrokken. Het pand waar de Spaanse sociëteit F.E.B.O. was gevestigd, raakte in 2014 zwaar beschadigd bij een felle brand. Bijna 10 jaar later is het pand weer bewoonbaar.

Eigenaar Steve de Witte toont met trots de drie appartementen die boven het vroegere Spaanse restaurant zijn gerealiseerd. ,,We knappen het hele pand op. Alles is enorm goed geïsoleerd. De appartementen hebben het energielabel A. Als alles volgens plan gaat, zijn de woningen in april dit jaar klaar.”

Brand

Op de begane grond is ruimte voor een winkel. Er lagen eerst plannen voor een bakkerij, maar gezien de huidige energieprijzen, is dat idee afgeketst. De Witte: ,,Met de invulling van de winkel zijn we nog bezig.” Het heeft even geduurd, bijna tien jaar sinds de brand in 2014, dat De Witte aan de verbouwing kon beginnen.

Quote Als het weer het toelaat, gaan we aan de buitenkant de afgeblad­der­de posters verwijde­ren en wordt de gevel geschil­derd Steve de Witte, Eigenaar Molenstraat 4

,,De brand heeft in 2014 voor veel schade gezorgd op drie verdiepingen. Daarnaast is er 7 jaar lang geprocedeerd met de verzekering. Gelukkig kunnen we nu doorpakken. De binnenkant is ver klaar. Als het weer het toelaat, gaan we aan de buitenkant de afgebladderde posters verwijderen en wordt de gevel geschilderd. Er komen ook nieuwe ramen in. De gevel blijft in originele staat gehandhaafd.”

Dichtgetimmerd

De Witte verwacht dat het pand in mei helemaal klaar is. ,,Dan is de hele Molenstraat weer toonbaar. Het vervallen gebouw van de overburen is ook helemaal opgeknapt, de hele straat is opnieuw ingericht.”

De twee vervallen panden op Molenstraat 4 en aan de overkant op nummer 5 ontsierden jarenlang de toegang tot het centrum. De oude F.E.B.O. is na de brand dichtgetimmerd en het oude gaycafé Nou En op nummer 5 werd door zwervers gebruikt als slaapplaats. De nieuwe locatie van het Spaanse restaurant F.E.B.O. is in 2018 in de Halstraat open gegaan.