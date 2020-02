Pand in de Catharinastraat is ‘rotte kies in de stad’

Vrijspraak voor Steenberg­se zorgmede­werk­ster die zou hebben verraden waar geld van cliënt lag

14:53 BREDA - Er is volgens de rechtbank in Breda onvoldoende bewijs dat de zorgmedewerkster van een 85-jarige man uit Zundert aan overvallers had verklapt waar haar cliënt zijn geld bewaarde. Ze is daarom vrijdag vrijgesproken van betrokkenheid bij de mislukte overval op 14 april 2015.