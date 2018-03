Pand in Breda waar grote hoeveelheid drugs werd gevonden blijkt van jeugdzorgorganisatie

In het pand troffen agenten vrijdag ruim 7 kilo amfetamine, 100 xtc-pillen, 170 pillen ketamine en ruim 500 gram poeder van een nog onbekende stof aan. Later op de dag bleek dat het pand in beheer is van jeugdhulporganisatie Juzt.

De politie kwam het drugspand op het spoor na een anonieme tip. Twee mannen die in het huis aanwezig waren, zijn aangehouden. De burgemeester besloot het pand per direct te sluiten.

Omdat het pand in beheer is van Juzt geeft de gemeente aan bemiddeld te hebben en toe te zien op opvang van de jongeren die op de locatie hulp en begeleiding ontvingen. De gemeente zal, als eindverantwoordelijke voor jeugdhulp, in gesprek gaan met Juzt. Dit omdat de situatie die nu is aangetroffen volgens haar onaanvaardbaar is.