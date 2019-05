Pamplona, Lille of Koblenz: alles beter dan Yangzhou

ColumnHoe potsierlijk het ook klinkt, het college van B&W blijft memoreren dat we in 2030 in drie kwartier vanuit Breda in Kopenhagen moeten kunnen staan. Dit keer gebeurde dat bij de presentatie van de Voorjaarsnota, om zo aan te tonen dat Breda ook op het gebied van bereikbaarheid grote ambities heeft.

Nou oké dan. Maar laten we er dan ook écht werk van gaan maken. Om te beginnen door met Kopenhagen een stedenband aan te gaan, want dan kunnen we de Denen vast op onze komst voorbereiden.

Bovendien kunnen we dan met die flauwekul stoppen door steeds delegaties naar Yangzhou in China te sturen. Die stad van 4,5 miljoen inwoners zou vergelijkbare ontwikkelingen als Breda doormaken, bijvoorbeeld omdat ze daar water in de stad hebben. Dat is net zoiets al een stedenband met Kaapstad aangaan omdat ze daar ook sociaal zwakkere wijken hebben.

De reisjes naar China hebben in ruim tien jaar nauwelijks iets opgeleverd. We schijnen wat kennis uit te wisselen over watermanagement, maar daar waren we in Nederland sinds de Delta-werken toch al best goed in. Serieuze Chinese bedrijven zijn nooit binnengehaald in Breda en Chinese toeristen zie ik amper (of ze moeten massaal in karaokebar Ameezing rondhangen).

Ik juich hartstikke toe dat onze bestuurders naar het buitenland reizen ter inspiratie en om dingen voor elkaar te krijgen. Maar dichterbij huis valt, denk ik, veel meer te halen. Dus hup, ga eens in Kopenhagen kijken. Dat is een stad die stamt uit Middeleeuwen, met veel water, parken en fietsnetwerken. Kijk, daar kan je wat mee als Breda. Die Denen kunnen overigens heel goed handballen en laten we in Breda nou net een topsportcentrum krijgen waar handbal een voorname rol kan spelen.

En zo kan ik nog wel meer verzinnen dat dichterbij en meer voor de hand ligt dan Yangzhou. Wat te denken van Lille, waar niet alleen een HSL-knooppunt is maar ook een Grote Markt. Of Koblenz, een stad in een groen park waar twee rivieren door heen stromen. En niet te vergeten Pamplona: erg gezellig en gezien de beroemde San Fermín-feesten (stierenrennen) hebben ze daar vast ook een nota evenementenbeleid.