Palmbomen en prachtige stranden, maar paradijs is nu eerder gevangenis voor Bredanaars Hank en Odette

video Waarom Amphia al vijf coronapa­tiën­ten naar ziekenhui­zen buiten Brabant bracht

8:39 BREDA - Het Amphia Ziekenhuis in Breda is donderdag begonnen met het vervoeren van coronapatiënten naar ziekenhuizen buiten Brabant. De eerste vijf zijn gisteren naar Rotterdam en Ede verplaatst, de komende dagen volgen er meer. Bas Gerritse, cardio anesthesioloog in Breda, heeft de leiding over het patiëntenvervoer. Hij vertelt over de noodzaak en de praktische invulling van het transport.