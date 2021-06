Palm Parkies wordt Brand Parkies

BREDA - Palm Parkies heeft een nieuwe sponsor en gaat vanaf 12 juli verder onder de naam Brand Parkies. De gratis muziekavonden in de parken worden gehouden op 13 juli in Breda en 14 juli in Roosendaal.

Parkies heeft een contract voor vijf jaar afgesloten met Heineken, waar de Brand brouwerij onder valt. Het is nog niet bekend welke bands er op 13 juli in het Valkenberg in Breda en 14 juli in het Vrouwenhofpark in Roosendaal zullen optreden. In Bergen op Zoom worden de mogelijkheden nog onderzocht.

Maximum capaciteit

Wie de concerten wil bezoeken, moet aantonen dat hij of zij gevaccineerd of getest is. De 1.5 meter regel hoeft dan niet gehanteerd te worden op het concertterrein. Bezoekers moeten dit jaar nog wel reserveren vanwege de personalisatie en de maximum capaciteit per park. Er is de keuze tussen een normale picknickplek of een plaats op het terras. Hapjes en drankjes bestellen gaat via Mobile Order op het mobieltje.

Zomerfestival Vlaanderen

Parkies is in Breda begonnen in 1998 onder de naam Zomerfestival Vlaanderen. In België loopt het festival sinds 1991. Parkies is een gratis muziekevenement dat iedere zomer, in juli en augustus, wordt gehouden. Aanvang 19.00 uur. Informatie: parkies.nl