Palm Parkies treft maatregelen tegen hitte

Met een kleffe handdoek in de toren van Breda

19:39 BREDA- Even één weekje is Gerda Peters beiaardier van Breda. Ze vervangt Paul Maassen. ,,En meteen is het goed heet”, lacht ze. Dinsdagochtend beklimt ze de toren van de Grote Kerk om, na zo’n 360 treden, in een bloedhete cabine achter het beiaardklavier te schuiven. En? ,,Het is alles behalve koud daar boven.”