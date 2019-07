Palm Parkies stopt met Pas, stapt over naar pin

BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL/BREDA - Palm Parkies stopt dit jaar met de Palm Parkies Pas, de oplaadbare pas waarmee bezoekers drankjes en eten kunnen kopen op het terrein. In plaats daarvan stapt de organisatie over naar pin only, dat wil zeggen dat er alleen met pinpassen betaald kan worden.

Organisator Bas Witlox zegt van de Pas af te stappen, omdat ‘de wereld van de geldzaken is geëvolueerd’. “Contactloos betalen is steeds meer gemeengoed, daardoor is die Pas nu onnodig. Onze contactloze pinautomaten werken ook niet met de Pas, daarom dat we er langzaam aan mee gaan stoppen. In de eerste weken is deze nog bruikbaar, daarna is er nog een restitutieperiode waarin gebruikers hun geld terug kunnen krijgen.”

Voor bezoekers met contant geld heeft de organisatie de Palm Parkies Cash Pas in het leven geroepen. Deze pas kunnen bezoekers aanschaffen op het terrein en werkt wel met de pinapparaten.

Tequilabier

Verder is voor de zomer van 2019 het drankaanbod aangepast, zegt Witlox. Volgens de organisator is er meer gezocht naar producten met ‘minder voorbereidingstijd’, om de bezoekers zo sneller te kunnen bedienen. Zo is er kant-en-klaar tequilabier en zijn er aan de bar ook flessen wijn te koop.

“Met die flessen wijn willen we ook voor een stukje picknickbeleving zorgen. In Roosendaal en Bergen op Zoom was die sfeer wat weggeëbd, omdat je op die terreinen geen consumpties van buitenaf mag meenemen. Wij hopen met dit aanbod die sfeer een stukje terug te krijgen.”

Geen eigen eten en drinken het terrein op

De organisatie gaat er overigens strenger op toezien dat er in Bergen op Zoom geen eigen goederen naar het terrein worden meegenomen. Dit jaar krijgt Palm Parkies van die gemeente namelijk geen subsidie meer. “De gemeente heeft bepaald dat wij niet in het cultuurbeleid van de gemeente vallen, daarom hebben we dit jaar ook geen aanvraag gedaan. Dat betekent dat wij iedere euro wel vier keer om zullen draaien en gaan kijken hoe we het zo efficiënt kunnen inrichten. Ook gaan we er dit jaar scherper op toezien dat eigen goederen het terrein niet opgaan. Zo, samen met extra sponsoring, gaan we dat gat invullen. Na de zomer evalueren we hoe dat is gegaan.”