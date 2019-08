Palm Parkies in Breda: kroeg of concert?

BREDA - Spoiler alert: de conclusie van dit verhaal luidt; als je maar plezier hebt. Maar de vraag die eraan vooraf gaat, is wel een grappige. Dinsdagavond was het Valkenberg weer het toneel voor de Palm Parkies, en opnieuw was het bomvol.

Maar komen al die mensen nou voor de muziek, of voor de gezelligheid? Een allesbehalve steekhoudend onderzoek maakt een ding glashelder. Hoe verder je van het podium staat of zit, hoe minder het je interesseert wat zich op dat podium afspeelt. Terwijl het aanbod aan bekende bands groter lijkt dan voorgaande jaren.

Bekende bands

Herman Brood's Wild Romance hadden we al (uiteraard zonder), The Handsome Poets speelden vorige week ook goed, en dit keer stond Voltage op het podium. Als band misschien nog niet echt van naam, maar zanger Dave Vermeulen is geen onbekende. Hij kwam ver in een van de edities van The Voice. Met Voltage toert hij ook langs de zalen met een Tom Petty tribute. Dinsdag liet hij horen dat hij Petty eer aandoet. Daarnaast was het bluesrock dat de Brabantse band liet horen.

Dongenaar Jos Zwaans, 63, heeft zich vroeg op de avond met een stoeltje in de buurt van het podium gesetteld. "De muziek", is zijn heldere antwoord op de vraag waarvoor hij komt. "Ik ben een echte bluesfanaat, ik volg Voltage al vanaf het begin. Zag ze ook al een paar keer bij Bel Air hier in Breda. Ik speur iedere week de concertagenda's af, op zoek naar de krenten in de pap." Dit is zo'n 'krent', kennelijk.

Goed geluid

Even verderop staat Johan van de Pluijm, 50, uit Breda. "Ik kom hier al een jaar of vijf, zes. Niet echt iedere keer, maar wel vaak. Dit jaar nog alle keren. Ik ben amateur-geluidstechnicus, dus ik kom echt voor de optredens. Waarbij ik dan ook let op de kwaliteit van het geluid. En ik moet zeggen: dat hebben ze hier goed voor elkaar. Met goede apparatuur kom je een heel eind, en dat is hier het geval. Vreselijk als een band goed speelt maar slecht klinkt!”

Puur voor de gezelligheid

Ver weg van het podium, bijna tegen het Kasteelplein aan, zitten de Oosterhoutse vriendinnen Janneke Tang (23) en Amber van Roten (22) op een kleedje. "Puur voor de gezelligheid. We komen echt niet voor de muziek", zegt Janneke. Haar vriendin vult aan: "We komen hier ieder jaar wel een keer samen. We zouden best vaker willen, maar het is met ons werk lastig genoeg om al één avond samen te plannen."

De dames vinden het festivalachtige sfeertje erg leuk. Janneke: "Fijn dat je je eigen eten en drinken mee kunt nemen. We duiken altijd eerst de supermarkt in. In Oosterhout gaan we wel vaker samen naar terrasjes. En naar de Parkfeesten uiteraard. The Handsome Poets had ik best willen zien, maar helaas. Wild Romance? Nooit van gehoord!" Dus wat er op het podium staat, is ook nog een generatiedingetje, blijkt.