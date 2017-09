Pakt West-Brabant de dubbel? Roosendaal en Breda in race voor titel Beste Binnenstad

ROOSENDAAL/BREDA - Roosendaal en Breda maken allebei kans Beste Binnenstad van Nederland te worden. Roosendaal in de categorie middelgrote stad en Breda bij de grote steden. Breda mocht de prestigieuze titel al een keer eerder (2009/2011) dragen, voor Roosendaal is het de eerste keer dat de stad is genomineerd.

En dat is nog even wennen, zo blijkt tijdens een rondje over de weekmarkt. Bezoekers aan de maandagse markt schieten in de lach als ze horen dat hun woonplaats de titel kan pakken. ,,U bent vast niet van de krant, maar van het programma Grappenmakers. Is dit serieus?"

'Roosendalers negatief over hun stad'

Ja dus. Patrice van der Veen van boekhandel Het Verboden Rijk herkent de cynische reacties van veel Roosendalers. ,,Inwoners zijn redelijk negatief over het uiterlijk van hun stad. Ze zien lege winkelpanden en begrijpen niet waarom juist Roosendaal Beste Binnenstad kan worden. Ik begrijp het wel, juist het laatste jaar gaat het weer beter. De leegstand wordt minder en zeker de herinrichting van de Nieuwe Markt is goed uitgepakt. Het is een plein geworden waar je graag vertoeft."

Die mening wordt volgens de uitbaatster van de boekenwinkel breed gedeeld. Met name bezoekers van buiten zijn volgens haar onder de indruk van het centrum. ,,Niet alleen van de Nieuwe Markt, ook van de Passage. Ze vinden deze overdekte winkelstraat op een soort bazaar lijken. De overgang tussen de strakke Nieuwe Markt en de kleurrijke Passage wordt door veel bezoekers als bijzonder ervaren", aldus Van der Veen.

De Biggelaar

Quote Als de gemeente slim is, wordt De Biggelaar afgestoten als winkelgebied. Op naar een compacte binnenstad Patrice van der Veen (Het Verboden Rijk) Ze snapt dat Roosendaal geen punten scoort als het gaat om dat andere overdekte winkelcentrum; De Biggelaar. ,,Nee, het blijft treurig om zoveel lege etalages in dat complex te zien. Als de gemeente slim is, wordt De Biggelaar afgestoten als winkelgebied. Op naar een compacte binnenstad. Zeker in middelgrote plaatsen heeft het geen zin meer het winkelgebied groot te houden. Daar hebben we gewoon te weinig bezoekers voor. In grote steden zoals Breda is dat een ander verhaal. Zo'n stad trekt veel meer volk."

Nieuwe station en bereikbaarheid

Volledig scherm Station Breda. © René Schotanus Breda lijkt zeker de weg omhoog te hebben gevonden. De stad barst van de activiteiten, winkelleegstand is beperkt en de horeca floreert. Centrummanager Koert Vermeulen vindt het dan ook niet gek dat Breda opnieuw meedingt naar de Beste Binnenstad-titel. ,,In 2009 was de eerste titel een kroon op het werk in de binnenstad. Met name de metamorfose van de haven scoorde punten bij de jury. Die titel zorgde voor extra bezoekers. Nu hebben we met het nieuwe station weer zo'n groot project dat het verschil kan maken. Maar ook de bereikbaarheid van de stad is op orde. We hebben voldoende parkeergarages. Voor fietsers zijn er daarnaast vijf gratis stallingen, inclusief verschoonruimte voor je baby."

Vermeulen noemt ook de diversiteit van het winkelaanbod als pluspunt. ,,Breda biedt een mix van ketens en winkelconcepten als De Nieuwe Winkel aan de Tolbrugstraat. Tientallen creatievelingen kunnen hier hun duurzame of zelfgemaakte producten verkopen."

Plannen Riek Bakker

Binnenstadsmanagers Samantha van Rooij en haar partner Rob de Jong kregen een paar jaar geleden de opdracht om Roosendaal op de kaart te zetten. Aan het duo de taak de plannen van stedenbouwkundige Riek Bakker verder uit te rollen. De Nieuwe Markt en de centrumring zijn daar voorbeelden van, maar volgens Van Rooij is de binnenstad nog lang niet 'af'. ,,We willen met name de service naar de consument vergroten. Zo zijn we bezig met loyalty-parkeren. Als je iets hebt gekocht in een Roosendaalse winkel, hoef je vervolgens geen parkeerticket te betalen. Of je maakt kans op een gratis voorstelling in schouwburg De Kring, dit kan via een app worden geactiveerd. Richting de jury van de Beste Binnenstad-verkiezing hebben we deze online ontwikkeling ook uitgedragen. We zijn benieuwd of we in de finale staan. Het zou een prachtige beloning zijn."

Feitjes over verkiezing

- Sinds 2003 vindt om de twee jaar de verkiezing van de titel Beste Binnenstad plaats. De organisatie is in handen van het landelijke Platform Binnenstadsmanagement.

-Steden die investeren in de binnenstad worden beloond. De jury kijkt onder meer naar retail (aanbod, leegstand, functiemenging), cultuur, vastgoed, openbare ruimte, marketing, digitaliseren, wonen en veiligheid.

-Breda won de titel in 2009. Het jaar erna steeg het aantal hotelboekingen met 17 procent. Het aantal bezoekers aan de stad steeg in 2010 met 5 procent in vergelijking met 2009.

-Bergen op Zoom won de titel in 2007. Op basis van VVV-gegevens steeg het aantal bezoekers in 2008 met 20 procent.

-In Hilversum wordt vandaag bekendgemaakt of beide steden in hun eigen categorie zijn doorgedrongen tot de finale. In elke categorie zijn nu nog vijf genomineerden.

-De concurrenten van Breda zijn Arnhem, Enschede, Den Haag en Nijmegen. Roosendaal strijdt samen met Almere, Den Helder, Hoofddorp en Purmerend voor de eerste plaats.